Мошенники пугают орловцев Соцфондом

Преступники навязывают гражданам платные услуги.

Отделение Социального фонда России по Орловской области предостерегло жителей региона от нового вида обмана. Мошенники вводят граждан в заблуждение, рассказывая о мнимых проверках, которые проводит фонд.

Они уверяют пожилых орловцев, что сотрудники соцфонда обходят квартиры, чтобы уточнить, совпадает ли место прописки с реальным местом проживания. При этом преступники утверждают, что при выявлении таких фактов получателю могут урезать пенсию или пособие, а также привлечь его к административной и даже уголовной ответственности.

Кроме того, недобросовестные юристы навязывают орловцам защиту от мифических проверок и предлагают пересчитать выплаты в большую сторону. Имеются в их арсенале и другие подобные незаконные или сомнительные платные услуги.

«Сотрудники Социального фонда России никогда не ходят по домам с какими-либо проверками или опросами. Если к вам пришли люди и представились работниками Социального фонда – не верьте, это мошенники», – сообщили в региональном отделении.

Также там напомнили, что все сервисы по оформлению и перерасчёту пенсий являются бесплатными и предоставляются в клиентских службах, а также в МФЦ.

ИА «Орелград»