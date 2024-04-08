В Орловской области отремонтировали Новодеревеньковскую ЦРБ

Работы выполняло ООО «Бизнесстройпроект».

Капитальный ремонт проводился в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

В здании полностью обновили все инженерные системы – водоснабжение и водоотведение, отопление, электричество. Проведён ремонт фасада. Заменены все окна и полы, выполнена отделка стен. Также смонтирована система видеонаблюдения.

Ремонт обошёлся бюджету в 47,9 миллиона рублей.

Также несколько дней назад департамент дорожного хозяйства сообщил о том, что финишировал капремонт поликлиники Должанской ЦРБ. Там привели в порядок кровлю, заменили инженерные сети, смонтировали фасад, выполнили внутреннюю отделку. Однако ремонт должен был завершиться ещё в ноябре 2023 года. Ряд претензий к уже выполненным работам высказала прокуратура.

ИА «Орелград»