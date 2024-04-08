Под Орлом насмерть сбили пешехода

8.4.2024 | 12:25 Новости, Происшествия

Мужчине было 54 года.

Фото: УГИБДД

Как рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области, авария произошла на трассе «Змиёвка-Никольское», на четвёртом километре. ДТП случилось накануне вечером в 22 часа 40 минут

28-летний водитель ехал в сторону Змиёвки на автомобиле «Киа Спектра». Пешеход двигался в попутном направлении. Мужчина шёл по проезжей части, причём не имел на одежде светоотражающих элементов.

«В результате наезда пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда «Скорой помощи»», – рассказали в дорожной испекции.

Кроме того, в то же самое время похожее ДТП случилось в Орле на Московском шоссе у дома 175-А. 27-летний парень на «Шевроле Клан» сбил 48-летнего орловца, который переходил дорогу по нерегулируемой «зебре». Пострадавшего госпитализировали в больницу Семашко.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 35 ДТП. Пострадали шестеро, погиб один человек.

ИА «Орелград»


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