Орловчанка запретила вакцинировать своих кур

8.4.2024 | 12:48 Закон и порядок, Новости

Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Фото: Управление ветеринарии Орловской области

По информации регионального Управления ведомства, от плановой бесплатной вакцинации против особо опасных болезней отказалась жительница села Крутое Ливенского района.

Женщина проживает в частном секторе. В поголовье насчитывается 10 птиц.

Сотрудники Россельхознадзора выдали гражданке представление об устранении нарушений. Теперь ей придётся обратиться «Ливенский межрайонный центр ветеринарии» и вакцинировать своих питомцев там.

Ранее федеральные СМИ сообщали, что эпизоотическая ситуация по высокопатогенному гриппу птиц в России продолжает ухудшаться.

ИА «Орелград»


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