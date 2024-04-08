Орловчанка запретила вакцинировать своих кур

Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

По информации регионального Управления ведомства, от плановой бесплатной вакцинации против особо опасных болезней отказалась жительница села Крутое Ливенского района.

Женщина проживает в частном секторе. В поголовье насчитывается 10 птиц.

Сотрудники Россельхознадзора выдали гражданке представление об устранении нарушений. Теперь ей придётся обратиться «Ливенский межрайонный центр ветеринарии» и вакцинировать своих питомцев там.

Ранее федеральные СМИ сообщали, что эпизоотическая ситуация по высокопатогенному гриппу птиц в России продолжает ухудшаться.

ИА «Орелград»