В Орловской области проверяют отстающие школы

Под аудит попали девять учреждений со стабильно низкими результатами.

В Орловской области сразу в девяти общеобразовательных организациях, показывающих стабильно низкие результаты, проходит образовательный аудит. Как сообщили в Орловском центре оценки качества образования (ОРЦОКО), он продлится по 12 апреля 2024 года. Школам с низкими образовательными результатами обещают оказать адресную поддержку: по итогам аудита для каждой из них эксперты разработают рекомендации по дальнейшему повышению качества образования.

«Вместе с управленческими командами школ члены аудиторских групп проведут анализ причин низких образовательных результатов, анализ проблем, выявленных по результатам самодиагностики в рамках регионального мониторинга, – говорят в ОРЦОКО. – Также будет проведен анализ принятых школой мер/мероприятий по переходу в эффективный режим функционирования и предотвращения получения низких образовательных результатов».

Согласно официальным данным, система общего образования Орловской области на начало текущего учебного года была представлена 345 общеобразовательными организациями, в том числе: 321 муниципальная школа, 11 организаций интернатного типа, три государственные образовательные организации, три образовательные организации при исправительных учреждениях, а также семь частных школ. Однако, по данным детского омбудсмена Константина Домогатского, по сравнению с началом 2022/2023 учебного года в регионе были ликвидированы и реорганизованы 12 общеобразовательных организаций: 10 муниципальных школ и две государственные школы.

В результате по состоянию на 1 января 2024 года в системе общего образования региона осталось 341 общеобразовательное учреждение. Для сравнения, в 2022/2023 учебном году их было 353. В городах расположено 29 процентов орловских школ, в сельской местности 71 процент, причем 112 сельских школ являются малокомплектными. Добавим, что в 2023/2024 учебном году в общеобразовательных организациях региона обучаются 77 841 человек. По сравнению с началом прошлого учебного года их численность уменьшилась на 432 человека.

ИА «Орелград»