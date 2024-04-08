Не все орловские лагеря готовы принимать детей

Проблему признали в обладминистрации.

Об этом рассказала глава Департамента образования Орловской области Ирина Патронова. Вопрос обсуждался на сегодняшнем совещании в областной администрации, которое провёл Вадим Тарасов, заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам.

Госслужащая уточнила, что подготовка учреждений детского летнего отдыха к новому сезону ещё не завершена. Устранены не все выявленные нарушения. В частности, недоработанные моменты касаются низкого качества дорожного покрытия в нескольких учреждениях.

Также чиновница напомнила, что средняя стоимость путёвки повысилась на 3%. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием обойдутся родителям в 6427,26 рубля, загородные оздоровительные лагеря – в 29763,51 рубля, санатории – в 35716,17 рубля. Имеется в виду стандартная путёвка на 21 день.

Кроме того, повысилась и стоимость питания – на 9%.

Этим летом в Орловской области дети смогут отдохнуть в 268 различных учреждениях. В том числе – в одном санатории и восьми загородных оздоровительных лагерях.

ИА «Орелград»