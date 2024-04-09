Продукты питания потянули за собой орловскую инфляцию

Продовольственные товары стали лидером по росту цен.

В Орловской области в феврале 2024 года по сравнению с минувшим январем цены на потребительские товары повысились на 0,5 процента, в том числе на продовольственные товары – на 0,7 процента, непродовольственные товары – на 0,2 процента, услуги – на 0,5 процента. Такие данные приводит Орелстат в отчете о социально-экономическом положении региона. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в Орловской области составила в феврале 19 063,4 рубля в расчете на месяц, а условного минимального набора продуктов питания – 5588,6 рубля. Повышение по сравнению с январем 2024 года составило 0,5 и 0,3 процента соответственно.

«Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен, вызванные сезонными и административными факторами, в феврале 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,4 процента, – сообщает также Орелстат. – Индекс цен производителей на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, в феврале 2024 года относительно января составил 101,5 процента, в том числе: на продукцию обрабатывающих производств – 101,6 процента, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 100,5 процента, водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 100 процентов».

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями, в феврале составил 99,6 процента по отношению к январю, в том числе: в растениеводстве – 99,1 процента, в животноводстве – 100,2 процента. Сводный индекс цен на продукцию, затраты и услуги инвестиционного назначения за минувший февраль оказался равен 100,8 процентам, в том числе: индекс цен производителей строительной продукции – 100,3 процента, индекс цен приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения – 101,3 процента, индекс цен на прочую продукцию – 100,2 процента.

ИА «Орелград»