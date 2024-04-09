Инспекторы проводят расследования по факту массовых возгораний

9.4.2024 | 9:16 Новости, Происшествия

В Орловской области за сутки подтвердились 13 термоточек.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Загорания сухой растительности зафиксированы в десяти районах региона. Огонь охватил около 13 гектаров. Все возгорания ликвидированы сотрудниками пожарно-спасательных подразделений, инспекторы ГПН проводят административные расследования, сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.

Напомним, на минувшей неделе погибла пожилая жительница деревни Моховое Кромского района. Это произошло во время пала травы на ее земельном участке. Следственный комитет проводит проверку.

Весенний пал сухой травы опасен для жизни, здоровья, может уничтожить имущество. За нарушение требований пожарной безопасности при сжигании растительности неизбежен штраф, предупреждают в МЧС. На 6 апреля в ведомстве информировали о  составлении 85 протоколов об административных правонарушениях. В 13 случаях наложены штрафы на сумму 65 тысяч рублей.

ИА “Орелград”


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