Участникам СВО на Орловщине помогут с работой

Орловские чиновники принялись за выполнение поручения президента Путина.

Губернатор Андрей Клычков утвердил план мероприятий в сфере содействия занятости населения по поддержке участников специальной военной операции. Документ принят в целях исполнения поручения президента Владимира Путина от 22 ноября 2023 года. Контроль за его исполнением возложен на заместителя губернатора по социальной политике. «Дорожная карта» предусматривает, прежде всего, формирование реестра работодателей Орловской области, готовых принимать на работу участников СВО, включая инвалидов, в том числе создавать для них новые рабочие места.

Также планом предусмотрено трудоустройство и повышение конкурентоспособности на рынке труда участников специальной военной операции, закрепление за каждым из них, нуждающемся в содействии в трудоустройстве, куратора из числа сотрудников службы занятости. Кроме того, запланирована организация обучения участников СВО по программам дополнительного профессионального образования и профобразования с учетом их пожеланий.

Губернатор поручил подчиненным на постоянной основе проводить информационно-разъяснительную работу – рассказывать участникам СВО о состоянии рынка труда, вакансиях, государственных услугах в сфере содействия занятости. К этой работе будут привлечены средства массовой информации и социальные сети. Также предусмотрено использование информационного зала орловского филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Повышение квалификации предусмотрено и для сотрудников службы занятости, оказывающих услуги участникам СВО. Для них также разработают памятки с рекомендациями по проведению такой работы.

Оказание комплекса государственных услуг в сфере занятости населения предусмотрено в соответствии с жизненными ситуациями по принципу «одного окна». В регионе будут проводить практические семинары для сотрудников службы занятости с практикующим психологом, занимающимся реабилитацией, социализацией и психологической поддержкой инвалидов, участников боевых действий. Помимо того, в план включено закрепление за работодателями, не выполняющими квоту для трудоустройства инвалидов, кураторов из числа сотрудников службы занятости, организация специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.

ИА «Орелград»