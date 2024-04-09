Центры занятости населения укрупнят

Губернатор Орловской области согласовал масштабную реформу.

Губернатор Андрей Клычков распорядился переименовать казенное учреждение «Центр занятости населения Заводского района города Орла» в казенное учреждение «Центр занятости населения Орловской области». Одновременно он приказал реорганизовать «Центр занятости населения Орловской области» в форме присоединения к нему всех районных и городских центров занятости населения Орловской области. При этом распоряжением губернатора поручено сохранить основные цели деятельности «нового» казенного учреждения и закрепить за ним основные цели деятельности присоединяемых к нему центров занятости.

Уведомление о начале процедуры реорганизации должно быть направлено в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и в средства массовой информации. Функции и полномочия учредителя в отношении реорганизуемого учреждения от имени Орловской области как и раньше будет осуществлять региональный департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.

Также губернатор установил предельную штатную численность Центра занятости населения Орловской области – 239 единиц. Департаменту поручено осуществить организационно-правовые мероприятия по реорганизации, в установленном порядке утвердить устав нового казенного учреждения, обеспечить создание в нем структурных подразделений – центров занятости, – в зависимости от численности населения в трудоспособном возрасте в муниципальных образованиях Орловской области. Распоряжение вступит в силу с 15 мая 2024 года.

По данным регионального управления труда, в Орловской области к началу марта 2024 года в органах службы занятости населения состояли на учете 1,5 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан. Из них 1,3 тысячи человек имели статус безработного, в том числе 1,1 тысячи человек получали пособие по безработице. Уровень официально зарегистрированной безработицы на начало марта составил 0,4 процента.

ИА «Орелград»