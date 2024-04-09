В Орле «мост глупости» поймал очередную жертву

Фото застрявшего под Александровским мостом фургона опубликовали в соцсетях.

«Еще один застрял. Пора вести счёт газелистов, которые не умеют читать знаки», – написал автор снимка в группе «Город Орел».

В комментариях орловцы отмечают, что местные знают эту ловушку. На снимке машина из другого региона. Также подчеркивают, что арка может вводить водителей в заблуждение. В паре к знаку, обозначающему максимальную высоту транспортного средства, горожане предлагают добавить перекладину на цепях, как на федеральной трассе.

ИА “Орелград”