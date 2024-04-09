Орловская область поддержит убыточные госпредприятия

Субсидии из областной казны помогут им содержать имущество.

Правительство региона утвердило порядок предоставления в 2024 году государственным унитарным предприятиям Орловской области субсидий из областного бюджета. Деньги положены на финансовое обеспечение затрат на содержание имущества, включая коммунальные услуги. Право на такую помощь получили ГУПы, имеющие убытки по итогам финансово-хозяйственной деятельности за прошедший год. Факт убытков должен подтверждаться предоставленной предприятиями годовой бухгалтерской отчетностью. Подтверждать придется, в том числе, оплату кредиторской задолженности.

Главным распорядителем средств областного бюджета по данному направлению выбран департамент здравоохранения, то есть субсидии, видимо, будут положены медицинским ГУПам. К числу таковых, например, относится государственное унитарное предприятие «Орелфармация», которое по решению правительства уже к 1 августа должно быть реорганизовано в бюджетное учреждение Орловской области «Орелфармация».

Информация о субсидиях ГУПам должна быть открытой, власти обещают публиковать ее на едином портале бюджетной системы РФ. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного департаментом с получателем – в размере затрат на содержание имущества государственных унитарных предприятий, определенных на основании сметы. Обязательным условием предоставления субсидии является наличие у ГУПа убытков по итогам финансово-хозяйственной деятельности за предшествующий год.

Департамент будет проводить отбор получателей субсидий способом запроса предложений. То есть госпредприятия должны сами подавать заявки на получение финансовой поддержки. Отбирать получателей будут в порядке очередности поступления заявок. Участники отбора не должны находиться в перечне организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

ИА «Орелград»