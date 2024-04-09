В Орловской области число бедняков сократят вдвое

Стратегическая цель установлена государственной программой.

Правительство Орловской области внесло изменения в паспорт государственной программы «Содействие занятости населения». Как следует из документа, реализация ее мероприятий оказывает опосредованное влияние на достижение целевого показателя «Снижение уровня бедности в 2 раза по сравнению с показателем 2017 года» национальной цели развития Российской Федерации, утвержденной указом президента в 2020 году. Из паспорта также следует, что содействие снижению уровня бедности в 2 раза в Орловской области будет обеспечиваться путем социальных выплат безработным гражданам.

«Социальные выплаты безработным гражданам (пособие по безработице) способствуют поддержанию их доходов и оказывают влияние на величину среднедушевых денежных доходов населения, – говорится в документе. – В настоящее время размер пособия по безработице обеспечивает замещение утраченного заработка ниже величины прожиточного минимума, а отсутствие мер по индексации ведет к постоянному падению его покупательной способности. Установление размеров максимальной величины пособия по безработице на уровне или выше величины прожиточного минимума трудоспособного населения будет способствовать снижению уровня бедности».

В качестве показателя, отражающего конечный общественно значимый социально-экономический эффект от реализации программы, предусмотрен показатель «уровень регистрируемой безработицы». По данным департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, к началу февраля 2024 года в органах службы занятости населения состояли на учете 1,5 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан. Из них 1,3 тысячи человек имели статус безработного, в том числе 1,1 тысячи человек получали пособие по безработице.

По данным Орелстата, в январе 2024 года получили статус безработного 238 орловцев, что в 1,6 раза меньше, чем в январе 2023 года. Трудоустроено за месяц было 107 человек, что в 1,7 раза меньше численности трудоустроенных безработных годом ранее. Одной из главных целей указанной программы является непревышение к 2030 году значения уровня регистрируемой безработицы более 1 процента. Также она предусматривает содействие гражданам в трудоустройстве, повышение их конкурентоспособности на рынке труда, обеспечение социальной поддержки безработных и др.

ИА «Орелград»