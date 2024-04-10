В Орле поставили на учет деструктивных фанатов японского аниме

На учете находятся 39 подростков, причисляющих себя к субкультурным деструктивным движениям.

Региональный детский омбудсмен Константин Домогатский в своем отчете рассказал о проведении дополнительной разъяснительной работы в школах. Вопрос об этом остро возник еще в марте 2023 года, когда в департамент образования Орловской области были внесены предложения о проведении дополнительной разъяснительной работы в подведомственных образовательных организациях. Было решено в ее рамках рассказывать подросткам об ответственности за участие в несанкционированных акциях, в том числе и массовых драках.

В связи с этим правозащитник напоминает о повышенной противоправной активности подростков в ряде регионов, зарегистрированной в 2023 году и связанной с массовыми стычками между группой несовершеннолетних, позиционирующих себя в качестве персонажей японских аниме «Пауки» (именуемой «ЧВК Редан» или «Редановцы»), и стихийно возникшей в противовес ей группировкой «Антипауки». На этом фоне в Орловской области было принято решение об активизации мероприятий по мониторингу Интернета для выявления в социальных сетях сообществ учащихся, активно пропагандирующих вступление в вышеуказанные деструктивные движения.

«В подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных ОВД на списочном учете находятся 39 подростков, причисляющих себя к группам, поддерживающим взгляды субкультурных деструктивных движений «ОФ» («офники») и «ЧВК Редан» («редановцы»), – сообщает детский омбудсмен. – Всего на профилактическом учете в территориальных ОВД состоят 3 группы антиобщественной направленности в количестве 7 несовершеннолетних, на учет поставлено 2 группы из 7 человек (без взрослых лиц)».

ИА «Орелград»