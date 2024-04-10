В Орле открылась космическая выставка

Организованное «Бунинкой» мероприятие посвящено Дню космонавтики.

«Космос далекий и близкий» – выставка под таким названием заработала в отделе документов на иностранных языках Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина. Она посвящена Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля. Сама выставка проработает по 14 апреля. На ней представлена литература на английском, французском и немецком языках о космосе, истории его покорения и космических исследованиях.

Можно получить информацию о планетах и их спутниках, звездах, квазарах, кометах и т.п., – рассказали в «Бунинке». – Вы узнаете, как проходил поиск жизни на Марсе, чем примечательна карликовая планета Седна и насколько опасен космический металлолом. Также вашему вниманию предлагается научно-популярные журналы «Science & Vie» и «Discover», рассказывающие о загадках Солнечной системы».

Тем временем, департамент образования Орловской области сообщил, что в честь Дня космонавтики во всех школах и колледжах региона пройдет очередное занятие в рамках профориентационного курса «Россия — мои горизонты», посвященное достижениям нашей страны в космической отрасли. Видеоконтент для занятия создало общество «Знание», всего с ноября прошлого года для курса создано уже 87 роликов. Ребятам напомнят о том, что работники космической отрасли России как минимум шесть раз могут сказать: «Мы сделали это первыми!».

«Наша страна первая в мире запустила на орбиту искусственный спутник Земли, отправила в космос животных, а затем и человека, – следует из сообщения департамента. – Наш соотечественник Алексей Леонов — первый, кто вышел в открытое космическое пространство, и первая женщина-космонавт — тоже из России. Кроме того, наша страна опередила весь мир, когда отправилась снимать кино на Международную космическую станцию. Именно об этих достижениях и не только узнают школьники и студенты колледжей на занятии «Россия – мои горизонты»».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»