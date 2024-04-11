На Орловщине сменился глава департамента информационно-аналитической работы

11.4.2024 | 15:28 Новости, Общество

Никита Майоров ушёл в отставку.

Никита Майоров и Андрей Клычков. Фото: Никита Майоров

Его место занял Артём Коростелев.

Майоров проработал в обладминистрации меньше года. Изначально он возглавлял пресс-службу губернатора и правительства области, которая имела официальный статус управления. Затем управление превратилось в департамент.

Как пишут «Орловские новости», Майоров принял решение об отставке по собственному желанию, а не из-за гипотетических служебных конфликтов. Орловец планирует продолжить карьеру в сфере связей с общественностью.

ИА «Орелград»


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