На Орловщине сменился глава департамента информационно-аналитической работы

Никита Майоров ушёл в отставку.

Его место занял Артём Коростелев.

Майоров проработал в обладминистрации меньше года. Изначально он возглавлял пресс-службу губернатора и правительства области, которая имела официальный статус управления. Затем управление превратилось в департамент.

Как пишут «Орловские новости», Майоров принял решение об отставке по собственному желанию, а не из-за гипотетических служебных конфликтов. Орловец планирует продолжить карьеру в сфере связей с общественностью.

ИА «Орелград»