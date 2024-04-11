Клычков попросил орловских чиновников контролировать итоговую стоимость проектов

Иногда в процессе воплощения она вырастает в несколько раз.

Вопрос обсуждался на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований.

Губернатор выразил своё неудовольствие тем, что стартовая стоимость многих проектов в процессе их воплощения в реальную жизнь увеличивается в разы. «Контрактуемся на 200 миллионов, а на выходе — 500… Это называется — «ваши фантазии»», – высказался Клычков.

В качестве альтернативы губернатор предложил подчинённым сначала изыскивать средства на развитие проектов «по ходу дела» и лишь затем предлагать вносить в них изменения. Также он выразил неудовольствие соответствующей работой «Орёлгосзаказчика», который, по его мнению, относится к таким вопросам недостаточно внимательно.

Напомним, что, например, в процессе строительства школы на Зеленина стоимость объекта выросла с 892 миллионов до 1,2 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»