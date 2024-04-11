Клычков попросил орловских чиновников контролировать итоговую стоимость проектов

11.4.2024 | 14:06 Закон и порядок, Новости, Экономика

Иногда в процессе воплощения она вырастает в несколько раз.

Фото: портал Орловской области

Вопрос обсуждался на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований.

Губернатор выразил своё неудовольствие тем, что стартовая стоимость многих проектов в процессе их воплощения в реальную жизнь увеличивается в разы. «Контрактуемся на 200 миллионов, а на выходе — 500… Это называется — «ваши фантазии»», – высказался Клычков.

В качестве альтернативы губернатор предложил подчинённым сначала изыскивать средства на развитие проектов «по ходу дела» и лишь затем предлагать вносить в них изменения. Также он выразил неудовольствие соответствующей работой «Орёлгосзаказчика», который, по его мнению, относится к таким вопросам недостаточно внимательно.

Напомним, что, например, в процессе строительства школы на Зеленина стоимость объекта выросла с 892 миллионов до 1,2 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования