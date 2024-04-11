Орловские предприниматели начали отчитываться прямо из дома

Налоговую отчетность они подают через личные кабинеты.

Первые 300 отчетов представлены орловскими предпринимателями через личные кабинеты. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления ФНС России. В ведомстве пояснили, что речь идет о новом функционале по электронному документообороту сервиса «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя». Благодаря ему бизнесмены и направили уже более 300 отчетов, причем сделать это можно не выходя из дома. Вероятно, популярность нового функционала будет только расти.

На такую мысль наводит статистика, согласно которой в Орловской области насчитывается более 18 тысяч индивидуальных предпринимателей. Из них, по данным налоговой службы, около 17 400 являются активными пользователями личного кабинета. В УФНС также пояснили, что уже с февраля указанный сервис давал возможность предпринимателям направлять дистанционно три вида отчетности. А с 1 апреля этот список расширился до 20 форм.

В частности, через личный кабинет индивидуальный предприниматель теперь может направить декларацию по упрощенной системе налогообложения (УСН), по сельхозналогу, по форме 3-НДФЛ, единую упрощенную декларацию, отчетность по косвенным налогам, зарплатную отчетность в ФНС: персонифицированные сведения, 6-НДФЛ, РСВ. Сформировать отчетность можно бесплатно, воспользовавшись специальной программой для налогоплательщиков – юрлиц, после чего необходимо подписать ее квалифицированной электронной подписью и отправить налоговикам.

«Пользователи личного кабинета ИП могут отслеживать статус камеральной налоговой проверки с возможностью получения и последующего скачивания всех предусмотренных электронным документооборотом с налоговыми органами документов, подтверждающих отправку налоговой декларации в налоговый орган и результат ее обработки, – отметили в региональном Управлении ФНС. – Также в личном кабинете ИП можно запросить справку о сальдо ЕНС, справку об исполнении обязанностей по уплате налогов и сборов, направить заявление о регистрации контрольно-кассовой техники (ККТ), заявление на смену системы налогообложения, запрос на проверку ИНН, ФИО, СНИЛС работающих лиц, получить выписку из ЕГРИП и решить множество других жизненных ситуаций, не выходя из дома».

ИА «Орелград»