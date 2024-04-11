В Орле подрядчика с Карачевского шоссе оштрафовали на 15,7 миллиона

Компания нарушила сроки выполнения работ.
Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.
Надзорное ведомство напомнило, что ремонт выполнялся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Контракт заключили в октябре 2022-го года. Приводить важную магистраль в нормальное состояние взялось мценское ООО «Нерудстрой».
Однако подрядчик не сдал работы вовремя, до 30 сентября 2023-го. В связи с этим районная прокуратура возбудила административное дело.
«По результатам его рассмотрения юридическому лицу назначен штраф в размере 15,7 миллиона рублей», – указали в ведомстве. По данным органа надзора, в настоящее время ремонт завершён.
Стоимость контракта составляла 88,6 миллионов рублей.
ИА «Орелград»