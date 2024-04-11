В Орле подрядчика с Карачевского шоссе оштрафовали на 15,7 миллиона

11.4.2024 | 10:43 Новости, Строительство

Компания нарушила сроки выполнения работ.

Карачевское шоссе. Фото: ИА “Орелград”

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Надзорное ведомство напомнило, что ремонт выполнялся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Контракт заключили в октябре 2022-го года. Приводить важную магистраль в нормальное состояние взялось мценское ООО «Нерудстрой».

Однако подрядчик не сдал работы вовремя, до 30 сентября 2023-го. В связи с этим районная прокуратура возбудила административное дело.

«По результатам его рассмотрения юридическому лицу назначен штраф в размере 15,7 миллиона рублей», – указали в ведомстве. По данным органа надзора, в настоящее время ремонт завершён.

Стоимость контракта составляла 88,6 миллионов рублей.

ИА «Орелград»


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