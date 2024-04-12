Из Орловской области выдворили 35 нелегальных мигрантов

За пределы России иностранцев выдворили судебные приставы.

Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Орловской области, в текущем году сотрудники этого ведомства выдворили за пределы Российской Федерации уже 35 незаконных мигрантов. Все эти иностранцы попались на нарушении правил пребывания на территории нашей страны. Они в установленном законом порядке были признаны виновными в нарушении правил въезда, режима пребывания в Российской Федерации либо в незаконном осуществлении трудовой деятельности.

«В соответствии с судебными решениями нелегальные мигранты были наказаны принудительным выдворением за пределы РФ, которое осуществляли должностные лица УФССП по Орловской области, – сообщает ведомственная пресс-служба. – Принудительное выдворение за пределы страны заключается в оформлении соответствующих документов, препровождении до пункта пропуска через государственную границу РФ и официальной передаче нелегального мигранта пограничной службе ФСБ».

В службе судебных приставов добавили, что в ближайшие пять лет въезд на территорию России выдворенным иностранцам закрыт. А если они все-таки попытаются приехать в нашу страну, то в отношении них могут быть возбуждены уголовные дела. Ранее в своем отчете уполномоченный по защите прав человека Наталия Балашова отмечала, что Орловская область является притягательным местом для выходцев из других государств, так как расположена недалеко от столицы, обладает сельхозпотенциалом, имеет большое количество высших и средних учебных заведений, является безопасным регионом для жизни и имеет устойчивые традиционные духовно-нравственные ценности.

«Этим и объясняется не снижающийся поток иностранцев из Украины, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Беларуси и некоторых европейских и азиатских государств (Латвии, Германии, Италии, Индии), – считает Наталия Балашова. – Национальный состав лиц, приобретших российское гражданство, существенно не изменился – преобладают граждане Украины, получившие гражданство по гуманитарным обстоятельствам. Другими основаниями для приобретения российского гражданства явились наличие родителей и детей-граждан РФ, а также участие в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом».

В качестве примера уполномоченный приводит гражданку Нидерландов, которая в 2023 году приобрела российское гражданство. Она состоит в браке с российским гражданином, вместе с которым воспитывает четверых совместных детей. Семья давно приняла решение переехать в Россию, чтобы воспитывать детей в традиционных христианских ценностях. Переселенцам была оказана правозащитная помощь.

ИА «Орелград»