В Орле снимут видео против террористов и мошенников

Администрация губернатора заказала сразу два видеоролика.

Администрация губернатора и правительства Орловской области в рамках программы закупок сделает заказ на два видеоролика. В первом случае победитель тендера получит право на оказание услуг по созданию игрового видеоролика по противодействию экстремизму и терроризму. Из бюджета области на эти цели выделено 90 675 рублей. Материал должен быть снят на профессиональные камеры. Для съемок должна применяться специальная операторская техника: слайдер (глайдтрек), системы стабилизации камер (стедикам), экшен камера (с форматом записи 4К), операторский кран, квадрокоптер (с форматом записи 4К) и комплект постановочного света.

Исполнитель должен сам разработать сценарный план, но он не вправе приступать к съемкам без согласования сценария с заказчиком. Хронометраж готового видеоролика не должен превышать 60 секунд. Также подрядчику потребуется разработать «Паспорт ролика», в котором должна содержаться следующая информация: название ролика и его версии, названия музыкальных произведений, используемых в ролике, имя композитора и длительность звучания музыкального произведения.

Исполнитель несет ответственность за соблюдение законодательства РФ, в том числе за то, что созданный им видеоролик является оригинальным. Ролик не должен содержать заимствований, нарушающих права третьих лиц – авторов и правообладателей. В случае предъявления администрации губернатора претензий по поводу оригинальности ролика со стороны третьих лиц, исполнитель должен урегулировать их самостоятельно и за свой счет.

Победитель второго тендера получит право на создание игрового видеоролика, направленного на повышение уровня осведомленности граждан о способах и методах совершения мошеннических действий. Технические условия практически аналогичны предыдущему тендеру. Съемка антимошеннического ролика обойдется казне региона в 80 710 рублей. Его хронометраж также не должен превышать 60 секунд.

«Монтаж видеоролика должен производиться с использованием профессиональных лицензионных программ, – следует из конкурсной документации. – Изготовленный видеоролик должен быть пригоден для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», социальных сетях, телевидении».

ИА «Орелград»