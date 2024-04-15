Под Орлом разбилась Daewoo Gentra

15.4.2024 | 10:40 Новости, Происшествия

Госпитализированы водитель и пассажирка.

Фото: УГИБДД по Орловской области

Новость сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

Авария произошла накануне, 14 апреля, в 16 часов 30 минут. ДТП случилось на трассе «Орёл – Брянск – Смоленск», на 13-м километре.

22-хлетний парень ехал на «Ладе Веста» со стороны Брянска в сторону Орла. Он попытался совершить обгон, но столкнулся с Daewoo Gentra. В свою очередь, в этот момент 35-летний водитель иномарки пытался свернуть налево (в сторону деревни Маслово).

В результате ДТП пострадали оба водителя, а также 34-хлетняя пассажирка Daewoo. Они получили телесные повреждения. Всех их доставили в Орловскую областную клиническую больницу. Однако если водителя «Лады» отпустили домой, то остальных пострадавших пришлось госпитализировать.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 16 ДТП. В них получили различные травмы четверо человек.

ИА «Орелград»


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