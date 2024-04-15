Экс-директор школы №2 Орла возглавила областной департамент

15.4.2024 | 10:53 Новости, Образование

Ирина Самотолкина будет отвечать за молодёжь и патриотизм.

Фото: Администрация Орла

О назначении стало известно сегодня на совещании в региональной администрации. О новом кадровом решении объявил губернатор Андрей Клычков.

Самотолкина возглавила Департамент молодёжной политики и реализации патриотических проектов Орловской области. Ранее она трудилась в должности директора орловской школы №2. До этого Самотолкина работала в лицее №4 в качестве методиста, учителя истории и обществознания.

«Хрупкая девушка взвалила на себя ответственность. Прошу, чтобы все помогали», – высказался Клычков по этому поводу.

Данный департамент был создан в конце минувшего года. Структура находится в подчинении у Ирины Провалёнковой, заместителя губернатора по внутренней политике (в правительстве Орловской области).

Ранее в структуре орловской администрации существовало управление с аналогичными задачами. Его около 10 лет возглавляла Анна Тихомирова.

ИА «Орелград»


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