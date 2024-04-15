В Орловской области за год возросла подростковая преступность

При этом на треть сократилось количество особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними.

В Орловской области за год количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, возросло на 5,6 процента – с 72 в 2002 году до 76 в 2023-м. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных в регионе преступлений составил 2,1 процента (в 2022 году – 1,9 процента). Об этом со ссылкой на информацию УМВД России по Орловской области в своем итоговом отчете сообщил региональный детский омбудсмен Константин Домогатский.

«По-прежнему подавляющее большинство преступлений совершается из корыстных мотивов – более 60 процентов, – следует из документа. – Рост подростковой преступности зарегистрирован в 12 районах области: Железнодорожном, Северном, Советском, Верховском, Дмитровском, Залегощенском, Знаменском, Колпнянском, Ливенском, Малоархангельском, Новосильском и Покровском. Наиболее неблагоприятная обстановка сложилась в Советском районе города Орла, где рост составил 140 процентов (число преступлений за год выросло с 5 до 12)».

Наибольший удельный вес подростковой преступности сложился в Колпнянском районе – 8,9 процента. На территории 11 районов преступления, совершенные несовершеннолетними, не были зарегистрированы, в 5 районах подростковая преступность даже уменьшилась. Число несовершеннолетних, совершивших преступления, по сравнению с 2022 годом также возросло – на 36,4 процента (с 66 до 90). Их доля в общем числе лиц, совершивших преступления, составила в прошлом году 3 процента, в 2022 году она составляла 2,1 процента.

«Между тем, на 33,3 процента сократилось количество особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними (с 6 до 4), на 11,5 процента – средней тяжести (с 26 до 23), – отмечает правозащитник. – Не зарегистрировано вымогательств, умышленного уничтожения или повреждения имущества, хулиганств и др. Не допущено совершения несовершеннолетними преступлений в состоянии токсического опьянения».

По состоянию на 1 января 2024 года на учете в территориальных ОВД состояло 377 несовершеннолетних правонарушителей, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года прирост составил 2,39 процента. Из них 165 подростков состоят на учете за совершение правонарушений, в том числе до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность; 64 – не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста привлечения к ней; 5 – осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы (2 – условно, 1 – освобожденный от наказания с применением принудительной меры воспитательного воздействия; 2 – иные меры наказания не связанные с лишением свободы).

Также на учете состоит один подросток, вернувшийся из специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа; 8 – освобожденных судом от уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия или в связи с примирением сторон; 38 – подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу; 91 – за совершение иных антиобщественных действий. Всего за прошедший год на учет было поставлено 297 подростков, что на 3,3 процента меньше в сравнении с 2022 годом.

ИА «Орелград»