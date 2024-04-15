Инспекторы труда вернули орловцам 16 миллионов рублей зарплаты

Данные о работе ведомства были озвучены на заседании трехсторонней комиссии.

Руководитель Государственной инспекции труда по Орловской области Сергей Авдеев выступил на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В работе комиссии также принял участие заместитель председателя профсоюзов Орловской области Юрий Власов. Участники обсудили социально-трудовую адаптацию и меры социальной поддержки молодых специалистов в муниципальных образованиях Орловской области.

«В ходе заседания трехсторонней комиссии было предложено рекомендовать работодателям: обеспечивать соблюдение трудового законодательства; повышать личную ответственность за обеспечение безопасных условий труда, в том числе обеспечение надлежащего контроля за производством работ», – сообщила Госинспекция труда.

В своем докладе Сергей Авдеев отметил, что в минувшем году по требованиям орловских инспекторов труда в счет погашения задолженности по заработной плате 690 работникам было выплачено 16,224 миллиона рублей. Нарушения в сфере оплаты труда были выявлены на трех предприятиях, руководству которых были выданы предписания о выплате задержанной зарплаты. В целом за минувший год за нарушения законодательства об оплате труда было оштрафовано 63 должностных лица и 17 юридических лиц. Общая сумма штрафов составила 614 тысяч рублей.

Также Сергей Авдеев сообщил, что в 2023 году по жалобам и обращениям орловцев было проведено 17 внеплановых контрольных мероприятий. А всего за год в ведомство поступило 3410 обращений от граждан на нарушение их трудовых прав. В ходе проверок этих сигналов было выдано 14 предписаний об устранении 39 нарушений. По результатам проведенных проверок и выданных предписаний были восстановлены трудовые права 133 работников, а в целом за год 823 орловских работника были восстановлены в своих трудовых правах.

Тем временем, Орелстат сообщил, что по состоянию на начало марта 2024 года по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности просроченная задолженность по заработной плате в Орловской области отсутствует. «Начиная с 1 декабря 2021 года по форме №3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате» ни один хозяйствующий субъект Орловской области, подлежащий обследованию, сведений о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы не представил», – отметили в ведомстве.

ИА «Орелград»