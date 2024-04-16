Орловец заключён под стражу после призывов к терроризму

16.4.2024 | 12:19 Закон и порядок, Новости

Возбуждено уголовное дело.

Фото: СУ СУ России по Орловской области

Подробности рассказали в Следственном управлении Следственного комитета по Орловской области.

Известно, что дело возбуждено по статье «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» (205.2 УК РФ). Основанием стали материалы оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Орловской области.

Обвиняемый – 44-летний местный житель. По данным следствия, в мае 2022-го года, находясь в Орле, мужчина разместил на своей странице в социальной сети публикацию, которая побуждала к насильственной смене власти в России. Информация находилась в открытом доступе и предназначалась для публичного просмотра.

В данный момент обвиняемый находится под стражей. Следствие по делу продолжается.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования