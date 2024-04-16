Орловская область вышла из проекта «Ларис»

16.4.2024 | 12:40 Закон и порядок, Новости

Постановление о вступлении признано утратившим силу.

Фото: ИА “Орелград”

Такое решение официально принял губернатор. Соответствующий документ опубликован на портале Орловской области.

Орловщина вошла в «Ларис» (Land Reform Implementation Support) ещё в 1995-м году. Фактически проект реализовывался в России в 1994-2003 годах.

Его основной задачей являлось внедрение автоматизированной системы кадастровой регистрации земельных участков. Предполагалось, что это позволит привести к единому стандарту процесс регистрации и оформления документов на землю.

Проект реализовывался на средства Всемирного банка, которые давались России под 7,27% годовых. Орловская область должна была получить 1,2 миллиона долларов и вернуть 2,4 миллиона. К 1999-му году в нашем регионе данную систему планировалось внедрить в 10 районах.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования