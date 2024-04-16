В Орле столкнулись кран, легковушка и маршрутка

16.4.2024 | 12:03 Новости, Происшествия

ДТП произошло рядом с автовокзалом.

Фото: t.me/zhest_orel_57

Авария случилась сегодня утром. Об этом сообщили в соцсетях.

Как рассказали очевидцы, всё началось с того, что у строительного крана упала водительская кабина. На помощь водителю пришли сотрудники ГИБДД.

В этот момент на этом же месте столкнулись легковой автомобиль и автобус. Однако они «зацепили» и кран.

В настоящее время участники аварии покинули место события.

В пресс-службе Управления МЧС по Орловской области сообщили, что сегодня в 10 часов 33 минуты в службу спасения сообщили о ДТП на Карачевском шоссе. На месте работали силы и средства 5-й пожарно-спасательной части. «Есть пострадавшие», – отметили в МЧС.

ИА «Орелград»


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