В Орле столкнулись кран, легковушка и маршрутка

ДТП произошло рядом с автовокзалом.

Авария случилась сегодня утром. Об этом сообщили в соцсетях.

Как рассказали очевидцы, всё началось с того, что у строительного крана упала водительская кабина. На помощь водителю пришли сотрудники ГИБДД.

В этот момент на этом же месте столкнулись легковой автомобиль и автобус. Однако они «зацепили» и кран.

В настоящее время участники аварии покинули место события.

В пресс-службе Управления МЧС по Орловской области сообщили, что сегодня в 10 часов 33 минуты в службу спасения сообщили о ДТП на Карачевском шоссе. На месте работали силы и средства 5-й пожарно-спасательной части. «Есть пострадавшие», – отметили в МЧС.

ИА «Орелград»