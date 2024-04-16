Директора орловского Управления «Почты России» оштрафовали

16.4.2024 | 11:36 Закон и порядок, Новости

Условия работы в одном из отделений оказались неудовлетворительными.

Фото: ИА “Орелград”

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, нарушения выявили в отделении почтовой связи Тагино Малоархангельского почтамта.

Помещение, где работали сотрудники «Почты России», не отапливалось. Кроме того, здесь отсутствовало необходимое санитарное и техническое оборудование.

В отношении директора управления Федеральной почтовой связи Орловской области АО «Почта России» возбудили административное дело. Суд назначил должностному лицу штраф. Конкретная сумма взыскания не уточняется.

Кроме того, главе орловской почты выписали представление об устранении нарушений. К настоящему моменту работникам отделения уже предоставили помещение в другом здании, которое оборудовано системами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

ИА «Орелград»


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