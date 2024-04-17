На Орловщине после ДТП госпитализировали двоих водителей

17.4.2024 | 10:32 Новости, Происшествия

Авария произошла на трассе «Орёл-Тамбов».

Фото: УГИБДД по Орловской области

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, ДТП случилось накануне в 11 часов 20 минут. Местом действия стал 43-й километр трассы.

58-летний водитель «Рено Логан», выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество 30-летнему автомобилисту на «Шевроле Кобальт». Произошло столкновение.

В итоге обоих водителей на «Скорой помощи» доставили в Свердловскую ЦРБ и госпитализировали.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 11 ДТП. Травмы получили четверо человек.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования