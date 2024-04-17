На Орловщине после ДТП госпитализировали двоих водителей

Авария произошла на трассе «Орёл-Тамбов».

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, ДТП случилось накануне в 11 часов 20 минут. Местом действия стал 43-й километр трассы.

58-летний водитель «Рено Логан», выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество 30-летнему автомобилисту на «Шевроле Кобальт». Произошло столкновение.

В итоге обоих водителей на «Скорой помощи» доставили в Свердловскую ЦРБ и госпитализировали.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 11 ДТП. Травмы получили четверо человек.

ИА «Орелград»