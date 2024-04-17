На Орловщине нашли ненормативные почвы

Часть орловских почв отличается повышенным содержанием бенз(а)пирена.

Областные власти обнародовали итоги анализа санитарного состояния почв. Он показал, что на территории Орловской области отмечается стабилизация доли проб почвы, не отвечающих гигиеническим нормативам. По санитарно-химическим показателям превышения отмечены по нитратам в пробах, отобранных в рамках рассмотрения обращений граждан на загрязнение территории, прилегающей к местам сбора и накопления отходов. Превышение норм по бенз(а)пирену было зафиксировано в отобранных пробах при выборе земельных участков под строительство.

«На территории селитебной зоны отмечается увеличение доли проб, не отвечающих гигиеническим нормативам (до 11,3 процента), на территории детских дошкольных учреждений доля проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, снизилась до 0 процентов проб, – отмечено в материалах правительства. – Пробы почвы с повышенным содержанием бенз(а)пирена выявлены на территории Залегощенского, Мценского, Урицкого районов, Орловского муниципального округа и в городе Орле, нитратов – на территории города Орла и Орловского муниципального округа».

При исследовании проб почвы на радиологические показатели (суммарная удельная активность и удельная активность К-40, Th-232, Ra-226, Сs-137) по результатам исследований нестандартных проб не выявлено. Проведенный анализ санитарного состояния почвы селитебной территории показал, что в целом на территории Орловской области увеличилось количество проб почвы, не отвечающих нормативам по санитарно-химическим показателям – превышения отмечены по бенз(а)пирену и нитратам. Также увеличился удельный вес нестандартных проб почвы по микробиологическим и паразитологическим показателям.

ИА «Орелград»