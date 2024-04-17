В АО Орёл-отель сменилось руководство

17.4.2024 | 13:08 Важное, Новости, Экономика

Организацию возглавил Артём Митасов.

Фото: ИА «Орелград»

Ранее он работал заместителем главы Администрации города Орла. Митасов руководит АО «Гостиничный комплекс «Орёл-Отель» на правах исполняющего обязанности генерального директора.

Вступление в новую должность состоялось 3 апреля этого года. Такая информация размещена на портале www.rusprofile.ru.

Много лет компанию, которая владеет гостиницами «Орёл» и «Русь», возглавляла Ирина Сафонова, депутат областного совета нынешнего созыва. Она являлась гендиректором АО с 2005-го по 2009-й годы, затем – с 2012-го по текущий.

ИА «Орелград»


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