С начала года 356 орловчанок оформили единое пособие по беременности

Об этом сообщили в Социальном фонде России.

Для его получения необходимо соблюсти ряд условий. Ежемесячный доход на одного человека в семье не должен превышать величину регионального прожиточного минимума. Сейчас это 14371 рублей.

Собственность семьи также обязана соответствовать определённым критериям. Кроме того, будущая мама должна являться гражданкой России.

Ещё одно важное условие состоит в том, что будущая мама должна встать на учёт в медицинскую организацию на раннем сроке беременности (до 12 недель).

Орловское отделение Социального фонда России рассматривает такие заявления и выносит по ним решения в срок до 10 рабочих дней.

Что касается размера пособия, то он также зависит от дохода семьи и может составлять 50, 75 или 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Таким образом, речь идёт о суммах в 7832 рубля, 11748 рублей или 15664 рубля.

Всего с 2023-го года по настоящее время выплату получили около 1,6 орловчанок.

ИА «Орелград»