В Орле проведут «Пушкинские PRO-чтения»

Поэтический фестиваль-конкурс приурочен к юбилею Александра Сергеевича.

Орловский областной центр народного творчества объявил о старте поэтического фестиваля-конкурса «Пушкинские PRO-чтения». Он будет посвящен 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Фестиваль пройдет в мае-июне 2024 года по двум номинациям: «Я Пушкина прочту и нарисую» (рисунки; стихи, проза, до 5 минут) и «Дивных сказок мир незримый» (театральные постановки по сказкам Пушкина, до 30 минут). Прием заявок осуществляется с 20 апреля по 20 мая, возраст участников – от 6 лет и старше.

«2024 год ознаменован важной датой – 225-летием со дня рождения великого русского поэта, прозаика и драматурга Александра Сергеевича Пушкина, – напоминает Орловский областной центр народного творчества. – Это знаменательное событие станет еще одним поводом для того, чтобы вспомнить о его жизни, творчестве и влиянии на русскую литературу и культуру». К участию в конкурсе приглашаются любительские коллективы, театры и студии всех жанров театрального искусства, в том числе имеющие звание «народный любительский коллектив», «Образцовый любительский коллектив», независимо от ведомственной принадлежности. Также приглашаются индивидуальные исполнители, малые формы – дуэт, трио и квартет.

Поэтический фестиваль-конкурс «Пушкинские PRO-чтения» проводится в три этапа. На первом надо направить организаторам заявку на электронную почту. Это могут быть видеозаписи стихов, прозы или театральных постановок по сказкам Пушкина, а также рисунки по его произведениям. Второй этап – отборочный, он проводится с 20 по 30 мая. На этом этапе жюри просмотрит присланные работы. Третий этап –заключительный, он пройдет 6 июня и будет представлять собой показ лучших работ по итогам фестиваля-конкурса и награждение победителей.

Жюри также присудит места по следующим номинациям: лучшее художественное оформление (декорации и т.п.); лучшее музыкальное (и световое) оформление спектакля. Жюри вправе не присуждать отдельные призовые места в номинациях, определять новые номинации и дополнительные специальные дипломы, не предусмотренные положением о фестивале. Критерии оценки выступлений: сценическое воплощение и художественный уровень, актерское мастерство, режиссерская трактовка материала, художественное, музыкальное и световое оформление. Победители получат дипломы лауреатов I, II и III степеней.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»