В Орловской области займутся снижением числа абортов

Новые цели поставило правительство на период до 2027 года.

Правительство Орловской области продлило до 2027 года действующий с 2021 года план основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства. В частности, один из его разделов – «Здоровьесбережение с детства», – предусматривает укрепление и охрану здоровья детей, повышение качества и доступности медицинской помощи детям и создание благоприятных условий для гармоничного развития детей. Одной из главных задач этого раздела является создание условий для увеличения рождаемости в Орловской области.

В частности, обновленным правительственным планом предусмотрена работа с беременными женщинами и женщинами с детьми, содержащимися в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний. Основным направлением здесь станет выработка и реализация комплекса мер, направленных на снижение количества абортов и профилактики отказов матерей от новорожденных детей.

Решение этой задачи правительство региона возложило на УФСИН России по Орловской области (по согласованию) и региональный департамент здравоохранения. Ожидаемая динамика снижения количества абортов прописана по годам, начиная с момента старта реализации плана: к 2021 году – не более 250 на 100 тысяч женщин; 2022 год – не более 230; 2023 год – не более 210; 2024 год – не более 200, к 2027 году – не более 150 на 100 тысяч женщин.

Кроме того, планом предусмотрено обеспечение условий для развития комплексной реабилитации детей, в том числе детей-инвалидов, повышение уровня оснащения современным оборудованием и лекарственными препаратами образовательных и медицинских организаций, формирование навыков здорового образа жизни и культуры здоровья семьи как базовой ценности, в том числе просвещение родителей, совершенствование системы питания обучающихся в образовательных организациях и др.

ИА «Орелград»