В Орле жилищная программа для молодых семей самоликвидируется

С каждым годом помощь получают всё меньше людей.

Об этом говорили на совещании профильного комитета горсовета.

В рамках программы молодым семьям возвращают 30% стоимости приобретённой недвижимости. В этом году помощь оказали шестерым адресатам. В 2023-м таких семей оказалось семь, ещё годом ранее – восемь, в 2021-м – одиннадцать.

Таким образом, число получателей поддержки планомерно сокращается. При этом в очереди стоят 107 молодых семей.

Как признала руководитель муниципального жилищного управления Ольга Стеблецова, программа, по сути, постепенно самоликвидируется.

«Люди годами ждут, а потом выпадают из программы по возрасту. Это дискредитирует и саму программу, и власть», – поддержал её зампред городского совета Владимир Негин.

В итоге комитет рекомендовал администрации Орла обратиться в правительство области с просьбой об увеличении финансирования. К обсуждению вопроса вернутся осенью, когда будет формироваться бюджет на будущий год, сообщили в пресс-службе горсовета.

ИА «Орелград»