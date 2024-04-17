Орловский священник-экзорцист стал героем федерального телеканала

Об Игоре Суханове рассказали в программе «Наш батюшка».
Она выходит в эфир на православном федеральном телеканале «Радость моя».
Суханов служит в Кромском районе в Свято-Троицком храме, который находится в селе Шахово. Также он окормляет местную женскую колонию.
Орловец обратился к православию в 90-е годы. Призвание экзорциста пришло к нему неожиданно. Как рассказал сам священник, его внезапно благословил на изгнание бесов из верующих схиархимандрит Илий.
Тогда сам он не только не задумывался о такой деятельности, но даже осуждал её. Однако затем так же неожиданно орловец получил ещё одно благословение на необычное призвание от епископа Русской Православной Церкви.
Сейчас Суханов не видит в занятиях экзорцизмом ничего необычного. По его словам, первое изгнание бесов из человека происходит ещё при крещении.
ИА «Орелград»