Орловский священник-экзорцист стал героем федерального телеканала

Об Игоре Суханове рассказали в программе «Наш батюшка».

Она выходит в эфир на православном федеральном телеканале «Радость моя».

Суханов служит в Кромском районе в Свято-Троицком храме, который находится в селе Шахово. Также он окормляет местную женскую колонию.

Орловец обратился к православию в 90-е годы. Призвание экзорциста пришло к нему неожиданно. Как рассказал сам священник, его внезапно благословил на изгнание бесов из верующих схиархимандрит Илий.

Тогда сам он не только не задумывался о такой деятельности, но даже осуждал её. Однако затем так же неожиданно орловец получил ещё одно благословение на необычное призвание от епископа Русской Православной Церкви.

Сейчас Суханов не видит в занятиях экзорцизмом ничего необычного. По его словам, первое изгнание бесов из человека происходит ещё при крещении.

ИА «Орелград»