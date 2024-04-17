В Орловской области выросло число сделок с недвижимостью

Рост составил 15%.

Таковы данные за первый квартал текущего года, озвученные региональным управлением Росреестра. Их сравнивали с цифрами за аналогичный период 2023-го.

Всего с января по март текущего года жители Орловской области направили в ведомство около 34 тысяч соответствующих обращений. На государственный учёт поставлены 12,7 тысяч объектов. Зарегистрированы 21,4 тысячи прав собственности на недвижимость.

Как пояснили в Росреестре, из общего числа 2,6 тысяч документов приходится на регистрацию ипотек. Всего в 350 случаях регистрировалось участие в долевом строительстве. Ещё в 6,5 тысячах случаев орловцы оформляли переход права собственности на недвижимость по договорам купли-продажи, обмена, дарения или наследования.

ИА «Орелград»