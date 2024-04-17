«Зеленая роща» не спешит вывозить мусор с кладбищ Орла

17.4.2024 | 14:17 ЖКХ, Новости

Проблему обсудили в горсовете.

Фото: ИА «Орелград»

Как стало известно на заседании профильного комитета городского парламента, из 14 рейсов по вывозу мусора с кладбищ, запланированных на текущий месяц, региональный оператор по обращению с ТКО выполнил всего четыре. Об этом рассказал начальник «Объединённого муниципального заказчика» Максим Лобов.

«Претензии письменные компании направлены, устно также проведены переговоры. Обещают к Пасхе все поправить и вывезти весь мусор», – добавил чиновник.

Отметим, что к уборке орловских кладбищ имеет прямое отношение и МУП «Ритуально-обрядовых услуг». К его работе у городских властей нареканий нет.

«За этот год уже было вывезено практически полтысячи кубов мусора. Кроме того, организация делает и опиловку деревьев, причем затем самостоятельно всё вывозит», – поделился Лобов.

Информацию сообщили в пресс-службе горсовета.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования