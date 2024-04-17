В Орловскую область привезли мощи Матроны Московской

17.4.2024 | 11:00 Новости, Общество

Они находится в Ливнах.

Фото: t.me/print_tv

Православная святыня доставлена в местный Свято-Сергиевский кафедральный собор. Увидеть ковчег с частицей мощей и почитаемый образ блаженной могут все желающие. Об этом сообщает «Принт-ТВ Ливны».

Встреча реликвий состоялась сегодня в восемь часов утра. Посмотреть на святыни можно до 21 апреля.

Напомним, что Матрона Московская (1881-1952) является одной из самых почитаемых в России святых. Основная часть её мощей хранится в столичном Покровском храме. Чтобы увидеть их, туда приезжают паломники со всей России, а также из-за рубежа.

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ИА «Орелград»


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