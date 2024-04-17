В Верховской ЦРБ нарушили закон о госзакупках

17.4.2024 | 11:20 Закон и порядок, Новости

Данные факты выявила прокуратура.

Верховская ЦРБ. Фото: vcrb.orl.medobl.ru

Как рассказали в надзорном ведомстве, нарушения допустил контрактный управляющий больницы.

Должностное лицо, направляя информацию по двум государственным контрактам в уполномоченный орган, не соблюло необходимые сроки. Данные должны были разместить на сайте Единой информационной системы госзакупок.

В итоге в отношении контрактного управляющего ЦРБ возбудили дело об административном правонарушении. Орловца привлекли к ответственности.

Ранее стало известно, что директора орловского Управления «Почты России» оштрафовали.

ИА «Орелград»


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