В Орле подъезд в доме не ремонтировали 106 лет

18.4.2024 | 16:25 ЖКХ, Новости

Во время юбилейного капремонта про него забыли.

Фото: ОНФ

Как рассказали в региональном штабе «Общероссийского народного фронта», речь идёт о доме по улице Салтыкова-Щедрина, 14-А.

Местные жители утверждают, что дом построен в 1917-м году. Шесть лет назад, в честь юбилея, здесь сделали капитальный ремонт фасадов и крыши. Однако до единственного подъезда «руки не дошли».

К качеству ремонта у жильцов тоже есть серьёзные претензии. Тем не менее, с них продолжают исправно взыскивать соответствующие взносы.

«Народный фронт» пообещал обратиться в УК «Умный дом», который курирует здание, и разобраться в проблеме.

В трёхэтажном доме насчитывается 12 квартир. Согласно открытым источникам, датой его постройки является 1964-й год.

ИА «Орелград»


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