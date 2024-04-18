Возбуждено дело в отношении замначальника «Орелгосзаказчика»

Причиной стал скандальный ФАП в деревне Мураевка.

Населённый пункт находится в Сосковском районе. В минувшем году стало известно, что здание ФАПа, открытое в 2020-м, уже начало разрушаться.

Прокуратура провела проверку. Оказалось, что ремонт, выполнявшийся по котракту, который был заключён в 2018-м, сделан с нарушениями.

Часть фактически выполненных работ не соответствовала документам и нормативам. Однако представитель «Орелгосзаказчика» (главный начальник отдела строительного контроля учреждения) не проконтролировал ситуацию должным образом. В итоге работы были приняты и оплачены.

В итоге в отношении данного должностного лица, которое сейчас занимает должность заместителя начальника учреждения, возбудили уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий». Ранее другое дело завели на подрядчика (по статье 238 УК РФ, которая карает за оказание небезопасных услуг).

В данный момент оба дела находятся на стадии следствия.

ИА «Орелград»