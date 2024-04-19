Орловским контрактникам будут платить по четверти миллиона

Таков размер единовременной выплаты.

Её своим указом установил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Теперь орловцы, заключившие контракты на военную службу, будут получать по 250 тысяч рублей. Средства будут брать из бюджета региона.

Подавать заявление и документы не нужно. Списки получателей составит военный комиссариат Орловской области.

Однако право на выплату получат только те, кто заключил контракт после вступления указа в силу. Также она не полагается орловцам, которые решили послужить Родине, находясь в исправительном учреждении.

ИА «Орелград»