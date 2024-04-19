Орловским контрактникам будут платить по четверти миллиона

19.4.2024 | 10:55 Важное, Новости, СВО

Таков размер единовременной выплаты.

Фото: ИА «Орелград»

Её своим указом установил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Теперь орловцы, заключившие контракты на военную службу, будут получать по 250 тысяч рублей. Средства будут брать из бюджета региона.

Подавать заявление и документы не нужно. Списки получателей составит военный комиссариат Орловской области.

Однако право на выплату получат только те, кто заключил контракт после вступления указа в силу. Также она не полагается орловцам, которые решили послужить Родине, находясь в исправительном учреждении.

ИА «Орелград»


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