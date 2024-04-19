Орловец попал в больницу, пытаясь потушить пожар

Он спасал собственное имущество.

ЧП случилось сегодня утром около пяти часов в Орловском муниципальном округе, на территории некоммерческого товарищества «Саханка».

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, здесь загорелась хозяйственная постройка и автомобиль, находившийся внутри. «До прибытия экстренных служб владелец пытался самостоятельно справиться с огнём, но получил ожоги», – пояснили в ведомстве.

В итоге мужчину госпитализировали в областную клиническую больницу.

Последствия ЧП устранили сотрудники 5-й и 6-й пожарных частей. Хозпостройка и автомобиль сгорели, однако огонь не распространился на жилой дом, стоявший рядом. Причины происшествия выясняют специалисты.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 10 раз. 2 выезда пришлись на ликвидацию возгораний, остальные – на другие происшествия.

ИА «Орелград»