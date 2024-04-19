В Орловской области утвердили картофельные ставки

Определён объем субсидирования производителей овощей.

Департамент сельского хозяйства Орловской области издал приказ об утверждении на 2024 год ставок субсидий, предназначенных на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей. Порядок субсидирования ранее утвердило правительство региона. Он призван оказать поддержку производителям за счет возмещения части их затрат. Расчеты размеров субсидий проводятся в каждом конкретном случае по специальным формулам, учитывающим ставки, которые утверждаются ежегодно.

Так, в 2024 году будет действовать ставка субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности и плодородия и качества почв. Она составит 220 рублей на 1 гектар посевной площади, занятой картофелем и овощными культурами. Ставка в размере 1400 рублей предусмотрена на возмещение части затрат из расчета на 1 тонну овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания.

Предусмотрены субсидии на поддержку элитного семеноводства: в размере 10 000 рублей на 1 тонну элитных или оригинальных семян картофеля и овощных культур, включая гибриды. Субсидии на возмещение части затрат на поддержку производства картофеля и овощей открытого грунта будут рассчитываться по ставке 800 рублей на 1 тонну.

Кроме того, предусмотрена субсидия для самозанятых – на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный режим «Налог на профессиональный доход». Для них ставка установлена в размере 20 000 рублей на 1 га посевной площади, засеянной элитными семенами картофеля и овощных культур, и 4945 рублей на 1 тонну реализованного картофеля и овощных культур открытого грунта.

ИА «Орелград»