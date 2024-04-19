Выставки в честь Набокова и Шекспира открылись в Орле

Книжные выставки начали работать в стенах областной библиотеки.

Книжная выставка «Мое сердце разговаривает по-русски» будет работать по 5 мая 2024 года в зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина. Как пояснили организаторы, она приурочена к 125-летию со дня рождения писателя, поэта, переводчика, литературоведа и драматурга Владимира Набокова. Он родился 10 (22) апреля 1899 года в Санкт-Петербурге. Набоков восемь раз номинировался на Нобелевскую премию по литературе. Наибольшую известность ему принес роман «Лолита», который неоднократно переиздавался и экранизировался. Роман вызвал скандал по обе стороны океана, но прославил его автора.

«Я американский писатель, рожденный в России, получивший образование в Англии, где я изучал французскую литературу перед тем, как на 15 лет переселиться в Германию… Моя голова разговаривает по-английски, мое сердце – по-русски, и мое ухо – по-французски», – говорил о себе герой нашей выставки, – сообщает «Бунинка». – Периодические издания и книжно-иллюстративные материалы, представленные на выставке, дают нам возможность вспомнить жизненный путь великого автора. Гений Набокова не давал и не дает покоя многим литературоведам».

Кроме того, по 30 апреля 2024 года в отделе документов на иностранных языках «Бунинки» будет работать выставка «William Shakespeare (1564-1616)». На экспозиции представлена литература на английском и русском языках о жизни и творчестве Уильяма Шекспира, а также его произведения на английском языке. Этот всемирно известный драматург также не избежал скандалов, причем его творчество и личная жизнь до сих пор остаются загадкой для исследователей. Например, имеется теория о том, что Шекспир не сам писал свои произведения, а делал это на самом деле сэр Фрэнсис Бэкон. Впрочем, за пять веков доказать это не удалось, а вот пьесы Шекспира популярны и актуальны до сих пор.

«Шекспир вряд ли мог предполагать, что его пьесы переживут свое время, – говорят в «Бунинке». – Скорее, он хотел остаться в памяти потомков как стихотворец, автор сонетов и поэм. Знатоки литературы, жившие в его время, уподобляли Шекспира-поэта великим писателям античности. Большей похвалы нельзя было придумать в эпоху Возрождения, когда искусство античности считалось высшим образцом».

Популярность и универсальность творений Уильяма Шекспира привели к тому, что для самых разных культур и эпох он стал воплощением самого понятия «классика», – добавляют в областной библиотеке. Пьесы Шекспира по сей день составляют основу мирового театрального репертуара. Большинство из них многократно экранизировано.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»