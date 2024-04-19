В серии ЖЗЛ в третий раз переиздали биографию Зюганова

19.4.2024 | 16:56 Новости, Общество, Политика

Её написал Анатолий Житнухин.

Фото: www.1tv.ru

Официальная презентация нового издания состоялась в Москве в Центральном Доме Литераторов.

Книга, как и другие тома знаменитой серии «Жизнь замечательных людей», выпущена издательством «Молодая гвардия». Ранее Житнухин уже написал для ЖЗЛ биографии Владимира Крючкова, «Леонида Шебаршина, Валерия Газзаева и других популярных деятелей.

«Третье издание, но в серии, которая является единственной в мире», – подчеркнул Зюганов в интервью «Первому каналу».

Первое издание книги вышло ещё в 2007-м году. Заметная часть тома посвящена орловским страницам биографии лидера КПРФ.

ИА «Орелград»


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