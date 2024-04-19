Парламенты Орловской и Владимирской областей заключили соглашение

19.4.2024 | 18:41 Новости, Общество

Региональные органы законодательной власти будут сотрудничать.

Фото: пресс-служба Орловского областного Совета народных депутатов

Документ подписан сегодня во Владимире спикерами парламентов Леонидом Музалевским и Ольгой Хохловой. В соседнем областном центре ЦФО проходят мероприятия, посвящённые 30-летию Законодательного Собрания Владимирской области.

Ожидается, что парламенты будут сотрудничать для дальнейшего совершенствования профессиональных вопросов, связанных с законотворчеством.

Также председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский вручил председателю Заксобрания Владимирской области приветственный адрес.

«Законодательное Собрание Владимирской области занимает сегодня достойное место среди законодательных органов Центрального федерального округа и всей нашей страны. Представители депутатского корпуса остаются верны принципам долга и чести, делают всё возможное для совершенствования экономики родного края, повышения благосостояния и социального самочувствия избирателей. От всей души желаю Вам и Вашим коллегам и впредь беречь и приумножать заложенные традиции, верно и преданно служить родному краю и всей Российской Федерации!» – говорится в тексте послания.

ИА «Орелград»


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