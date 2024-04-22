Под Орлом ЧП обезводило село Спасское-Лутовиново

22.4.2024 | 10:20 Новости, Происшествия

Из строя вышел погружной насос.

Фото: УМЧС по Орловской области

Об этом рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

ЧП случилось в эту субботу. На ликвидацию его последствий потребовалось время.

В связи с этим администрация Мценского района запросила помощь у МЧС. Сотрудники 12-й пожарно-спасательной части, используя автоцистерну, организовали подвоз воды для технических нужд жителей села.

«Мероприятия по обеспечению населения водой будут продолжены до полного восстановления водоснабжения», – отметили в ведомстве.

ИА «Орелград»


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